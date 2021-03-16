Iğdır’da Nevruz bayramı öncesi denetim yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da Nevruz bayramı öncesi denetim yapıldı

İHA

Iğdır’da Nevruz bayramı öncesi denetim yapıldı

Iğdır’da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Nevruz bayramı öncesi denetim yapıldı.
Iğdır’da Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ekipler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık tüm alanlarda salgın tedbirleri denetimlerine devam ediyor. Çevre temizliği, maske ve sosyal mesafe konularında uyarı ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ekipler,
Nevruz Bayramı öncesi Asri mezarlıkta denetim yaptı.
Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “COVİD19 salgınınındaki artışlar göz önünde bulundurularak, Nevruz Bayramı öncesi geleneklerinden olan Kabir ziyaretlerinde lütfen Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına riayet edelim, Kabir ziyaretlerini kısa tutalım. Unutmayalım ki koronavirüsü tedbirler yener” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vaka sayısı artan Iğdır'da, validen 'mezar ziyareti' uyarısı
YEREL HABERLER Vaka sayısı artan Iğdır'da, validen 'mezar ziyareti' ...
ASİMDER’den Işık’a ziyaret
YEREL HABERLER ASİMDER’den Işık’a ziyaret
AK Parti'ye geçiş yapan Tuzluca Belediye Başkanı ilçe girişinde coşkuyla karşılandı
YEREL HABERLER AK Parti'ye geçiş yapan Tuzluca Belediye Başkanı ilçe ...
Leylekler Iğdır'a gelmeye başladı
YEREL HABERLER Leylekler Iğdır'a gelmeye başladı
Erdoğan'ın AK Parti rozetini taktığı belediye başkanına coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Erdoğan'ın AK Parti rozetini taktığı belediye ...
Iğdır’da gıda denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Iğdır’da gıda denetimleri devam ediyor
Vali Sarıibrahim saha denetiminde
YEREL HABERLER Vali Sarıibrahim saha denetiminde