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Vaka sayısının arttığı Iğdır'da Vali Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

DHA

Vaka sayısının arttığı Iğdır'da Vali Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz


Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, haftalık vaka oranlarının arttığı kentte, bulaşın yüzde 70'inin aile içi kaynaklı olduğunu belirterek, acil durum ilan edilmesi gerektiğini söyledi.
Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Sağlık Müdürü Caner Tazegün ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki toplantıda, ildeki vaka sayısını değerlendiren Vali Sarıibrahim, "1012 gün önce denetimler açıklanırken mavideydik. Yüz bin kişiye düşen vaka sayısında en iyi illerden bir tanesiydik. Fakat süreç içerisinde özellikle aile, akraba ve komşu ziyareti noktasında değerlendirdiğimizde vaka artışlarının yaklaşık yüzde 70´inin aile içindeki bulaş olduğunu gördük. Rakamlar bizi, Iğdır ilini `yüksek riskli´ gruba taşıdı. Bugün itibariyle sizlere şunu söyleyebilirim ki saat 17.00 itibariyle burada acil durum ilan etmeliyiz. Hep birlikte tüm kurumlarla Iğdır'da can kaybı olmaması, yeni vaka sayısının ortaya çıkmaması adına bizler denetim adına zaten ayın 17'sinde yine sahada olacağız. Hem dinamik denetimde kurumlar sahada olacak, bizler de sahada olacağız. Çok daha dikkatli olmamız gereken sürece giriyoruz" dedi. 
Iğdır'da kabir ziyaretlerinin yoğun olduğu bir döneme girildiğini söyleyen Vali Sarıibrahim, "İlimizde bu günlerde kabir ziyaretleri var. Hem Aralık ilçesinde hem merkezde hem de köylerdeki mezarlıklarda bazı tedbirler aldık. Jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerimiz kabir ziyaretleri noktasında vatandaşları uyarıyor. Biz bugün memnuniyetle müşahede ettik ki maske takmada problem yok. Ama vaka sayılarının ortaya çıkması anlamında aile içinde ortaya çıkan çocuklarla anne babaların etkileşiminden ortaya çıkan vaka artışı söz konusu. İlimizdeki ebeveynleri tekrar tekrar uyarmak istiyoruz. Günlük test sayısı yükselerek devam ediyor. 15 gün sonra burada tekrar ilimizin düşük riskli gruba hatta mavi değil, hiç olmadığı beyaz bir ortama ulaşmasını istiyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2021-03-16 19:43:43

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