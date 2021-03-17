Iğdır’da Kalaşnikof tüfek ele geçirildi

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu AK47 kalaşnikof tüfek ele geçirilirken, bir kişide gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karakoyunlu İlçesine bağlı Bekirhanlı köyünde bir eve operasyon düzenledi. Yapılan arama sonucu 1 adet AK47 kalaşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait 4 adet şarjör, 100 adet 7,62 mm çapında fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 8 adet 9 mm fişek ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.



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