Iğdır’da 9 bin 830 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir evde yapılan aramada, 9 bin 830 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla etkin mücadele kapsamında bir eve operasyon düzenledi. Şüpheli evde yapılan kontrol ve aramalar neticesinde 9 bin 830 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.



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