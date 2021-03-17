

Özkan AYDIN / IĞDIR, (DHA)VAKA oranlarının arttığı Iğdır'da denetimler sıklaştırıldı. Bugün yapılan tematik denetime başkanlık eden Vali Yardımcısı Hasan Meşeli, oluşturdukları 28 ekibin kendilerine ayrılan güzergahlarda denetim yaptığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka oranlarında artış yaşanan Iğdır'da Vali yardımcısı Hasan Meşeli Başkanlığında ekipler denetime çıktı. Sağlık Müdürü Caner Tazegün'ün de katıldığı denetimde ekipler, iş yeri sahipleri ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu. Umuma açık yerleri gezerek vatandaşlarla görüşen Meşeli ve denetim ekipleri, vakaların azalması için yapılması gerekenleri anlattı.

Iğdır'da tematik bir denetim yaptıklarını söyleyen Vali Yardımcısı Hasan Meşeli, "Lokantaları, esnafımızı, düğün salonlarını, gençlik merkezlerini denetliyoruz. Bir ay öncesindeki verilerde Iğdır Türkiye'nin pozitif durumu en asgari olan illerden biriydi Iğdır, 1 Mart'tan sonraki kademeli normalleşmeden sonra yukarı doğru hareketlenme söz konusu oldu. O yüzden vatandaşlarımıza kendilerini izole etmelerini, umuma açık yerlere girerken sosyal mesafeye dikkat ederek, maske takmaları uyarısında bulunuyoruz. Virüsün kesinlikle kontrolsüz şekilde yaşamda aratacağını söylüyoruz. Esnaf ve vatandaşımızı uyarı için denetimlere devam ediyoruz" diye konuştu.

Umuma açık yerlerde nasıl oturulması gerektiğine dair Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun standartları belirlediğini kaydeden Meşeli, valilik bünyesinde oluşturdukları 28 ekibin her gün kendilerine ait güzergahları denetlediklerini kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2021-03-17 14:35:07



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