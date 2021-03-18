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Serdar Ünsal: “Çanakkale Savaşı milli şuurun tek yürek, tek yumruk olduğu Türk milletinin gurur günüdür”

İHA

Serdar Ünsal: “Çanakkale Savaşı milli şuurun tek yürek, tek yumruk olduğu Türk milletinin gurur günüdür”

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Çanakkale zaferinin 106. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Ünsal mesajında şu görüşlere yer verdi, “Çanakkale savaşı milli şuurun tek yürek, tek yumruk olduğu ve vatan toprağını düşmana teslim etmemek için ölümü göze almış aziz ecdadımızın kahramanlık mücadelesidir. Çanakkale zaferi, bir milletin inancının ve cesaretinin büyük destanıdır. Üzerinde yaşadıkları toprağı vatan yapma, milli varlığımızı sürdürme ve bağımsızlığımız uğruna, canlarını feda eden aziz şehitlerimizin anısına ithafen, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy; “Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın” diyerek şehitlerimize olan minnet borcunu mısralarında dile getirmiştir. Bu gün Çanakkale zaferinin 106. Yıl dönümünde hür ve bağımsız yaşadığımız bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."
Eşsiz bir zaferi bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ettiğini belirten Ünsal, “Bağımsızlık ruhunun ve zafer bilincinin yüreklerimizde hiç solmaması temennisiyle Çanakkale Zaferimizin 106. Yılını kutluyorum. 18 Mart 1915 sadece Çanakkale ve Mustafa Kemal destanının başlangıç tarihi değil, aynı zamanda tüm mazlum milletlerin beş yüz yıldır ters giden yazgısının dönüşünün de başlangıcıdır” şeklinde konuştu.

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