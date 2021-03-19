Iğdır'da şehitler anısına fidan dikildi

Iğdır’da Mehmet Çavuş Şehitliğine çeşitli türlerde 165 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.
Atatürk Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Çavuş Şehitliğine çeşitli türlerde 165 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Iğdır Belediyesi tarafından dikimi yapılan fidanlar şehitliğe yeşillik kattı. Yeni fidanlar toprakla buluşturulurken, önceden dikilen fidanlar ise sulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.