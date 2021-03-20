Kaçak keklik avına 26 bin 779 TL ceza

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Iğdır’da keklik avı yaparken yakalanan 6 şahsa 26 bin 779 TL para cezası kesildi.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından canlı mühre ile kınalı keklik avı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Gelen ihbar üzerine ekiplerin yaptığı çalışmada, yasak olan tuzak avcılığı yaparak kınalı keklik avladıkları tespit edilen 6 şahıs tespit edildi. Kaçak avlamada 3 günde 6 şahsa 17.390 idari para cezası 9.389 tazminat cezası olmak üzere toplam 26.779 tl para cezası uygulandı.

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