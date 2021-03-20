Iğdır'da evli çift araç içinde ölü olarak bulundu

Iğdır'a bağlı Kerimbeyli köyünde yaşayan ve 18 Mart'tan itibaren kayıp olan çift araç içerisinde ölü olarak bulundu.



Iğdır Kerimbeyli köyünde yaşayan Hanım (48) ve Kadir Elkatmış (50) çiftinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kerimbeyli köyünde yaşayan çifti aramak için çalışma başlatan Jandarma ekipleri köy kırsalında bir araç içerisinde Elkatmış çiftinin cansız bedenlerini buldu. Araç içinde başından vurulduğu tespit edilen Elkatmış çiftinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma sır ölüm ile ilgili çalışma başlattı.

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