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Iğdır'daki kutlamalarda vali demir dövdü, yumurta tokuşturdu

DHA

Iğdır'daki kutlamalarda vali demir dövdü, yumurta tokuşturdu


Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da, valilik tarafından düzenlenen nevruz etkinliklerine katılan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, örste demir dövdü, yumurta tokuşturdu.
Zübeyde Hanım Bulvarı'nda gerçekleşen nevruz etkinliklerine pandemi nedeniyle katılım kısıtlı tutuldu. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinliklere Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Öner, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Veli Beder ve daire müdürleri katıldı. Nevruz ateşinden atlayanları izleyen Vali Sarıibrahim, nevruzun kardeşlik olduğunu vurgulayarak Iğdırlıların bayramını kutladı. Düzenlenen programda bir konuşma yapan Vali Sarıibrahim, şunları söyledi:
"Nevruzu Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada binlerce yıldır kutluyoruz. Nevruz baharın yeniden gelişi bir yenilenme demek. Nevruz yeniden belki de olgunlaşma demek. Nevruz aynı zamanda kardeşlik demektir. İyiliklerin öne çıkarıldığı kötülüklerin de üstünün örtüldüğü bir dönemdir. Bizler binlerce yıldır yaşadığımız kültürün dokumuza genlerimize işlediği hasretlerle birlikte bin yıldır yaşadığımız İslam ile müşerref olmanın verdiği onurla bu topraklarda barış, sevgi, adalet ve hürriyet. Bu topraklara getirdiğimiz barış, sevgi, adalet ve hürriyeti biz binlerce yıldır burada birlik, sevgi, saygı adına yaşıyoruz. Bunun en güzel göstergesi nevruzlardır. Nevruzlar hem insanoğlu için hem yaşayan milletler için yeniden doğuştur. İnşallah nevruzla beraber biz pandeminin ortaya çıkardığı sorunlardan ayrıldığımız bir dönem yaşarız. Bir umudum var. Bu topraklarda birliğin, kardeşliğin, sevginin, saygının, iyiliğin, devlet ve millete bağlının olmanın çok güzel örneklerini vereceğimiz bir dönem olacak. Rabbim nevruzun hürmetine bizlere böyle bir sabır, gayret, çalışma ve metanet nasip etsin. Rabbim memleketimizin ve milletimizin yolunu açık etsin." 
Vali ve beraberindekiler daha sonra yumurta tokuşturup, örste demir dövdü. Pandemi nedeniyle nevruz kutlamaları kısa tutuldu.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2021-03-21 12:43:34

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