Iğdır'da başlarından vurulan Elkatmış çifti, yan yana toprağa verildi



Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'a bağlı Evci köyünde, araç içinde başlarından silahla vurulmuş halde bulunan acil tıp teknisyeni Kadir Elkatmış (50) ve eşi Hanım Elkatmış (48), yakınlarının gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. Cinayetle ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, 18 Mart Perşembe günü, merkeze bağlı Evci köyünde meydana geldi. Iğdır Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis'te acil tıp teknisyeni (ATT) olarak görev yapan, 5 çocuk babası Kadir Elkatmış, kiraladığı araçla eşi Hanım Elkatmış ile yola çıktı. Elkatmış çiftinin eve dönmemesi üzerine çocukları, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucu Elkatmış çiftinin kiraladığı araç, dün sabah saatlerinde, köy kırsalında bulundu. Araçtaki çiftin, başlarından tabancayla vuruldukları tespit edildi. Elkatmış çiftinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bugün sabah saatlerinde cenazeleri morgdan alınan Elkatmış çiftin cenazeleri Evci köyü mezarlığında yakınlarının gözyaşları içinde yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi. Çok üzgün olduklarını söyleyen Kadir Elkatmış'ın dayısının oğlu Alaaddin Adaş, "Akşam asker geldi. Nerede olduklarını sordular, bilmediğimizi söyledik. Sonra ikisi ölü olarak arabanın içinde bulunmuş. Cinayet mi intihar mı bilmiyoruz" diye konuştu.

Olayın ardından soruşturma başlatan jandarmanın 7 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2021-03-21 13:09:35



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