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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da artan vaka sayıları endişeye neden oldu

İHA

Iğdır’da artan vaka sayıları endişeye neden oldu

Iğdır’da Şubat’ta yüz binde 10,43 olarak açıklanan vaka sayısı, aşırı bir sıçramayla yüz binde 107,30’a yükseldi. Kısa sürede artan vakalar, kentte endişeye neden oldu.
Tüm dünyada hızla yayılan korona virüs birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olurken Türkiye’de de son günlerde vaka sayıları ve ölüm sayısının artmasına neden oldu. Iğdır’da şubat ayı başında tespit edilen korona virüs vaka sayısı, aradan geçen zaman içerisinde artmaya başladı. Iğdır’da Şubat’ta yüz binde 10,43 olarak açıklanan vaka sayısı, aşırı bir sıçramayla yüz binde geçen hafta 80,97 iken son açıklanan tabloda vaka oranı 107,30 olarak açıklandı. Kısa sürede artan vakalar, kentte endişeye neden oldu.
Iğdır’da virüs vakalarının artmasındaki nedeni dışarıdan gelen vatandaşlar olduğunu belirten Mehmet Parim, “Şu an için Iğdırlılardan bir şey olduğunu görmüyorum. Bugünlerde vakalar artmış bu ise dışarıdan gelen vatandaşlardan kaynaklanıyor.
Aile içinde de herhalde bu virüs artıyor” dedi.
Nevruz Bayramı ile birlikte bir gelenek olarak yaşatılan "Ölüler Bayramı" kapsamında mezarlık ziyaretleri ve yapılan düğün, nişanların virüs vakalarının artmasına neden olduğunu söyleyen Musa Yıldırım, “Bir ara vakalar azaldı, çok mutlu olduk. Ancak son günlerde bu vakalar tırmanınca hem üzüntü içindeyiz hem de ülke olarak ekonomi ve sıkıntı içindeyiz. Nevruz Bayramı, mezar üstü ziyaretleri ve toplu nişan ve bazı düğünler vaka sayılarının değişmesine mavi olan durumu kırmızıya çevirmiştir. İnşallah bundan sonra hepimiz tedbirler alarak kurallara uyarak mesafeye uyarak maskesiz gezmeyerek bu işleri başaracağımıza inanıyorum" dedi.
Iğdır Valiliği salgın denetim ekipleri yoğunluğun olduğu banka kuyrukları, kahveler ve lokantalarda incelemelerde bulunarak vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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