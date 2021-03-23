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'Çamur'un dronla savaşı

DHA

'Çamur'un dronla savaşı


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)IĞDIR'ın Tuzluca ilçesindeki tuz işletmesinde bulunan 'Çamur' adlı köpek, bölgede çekim yapan gazetecilerin kullandığı drondan yavrusunu korumak için havaya sıçradı. Bu anlar, kameraya anbean yansıdı.
Tuzluca ilçesinde, 3 girişimcinin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervinin bölge halkını sevindirmesinin ardından kepçelerle çalışma yapan işçilerin kamyonlarla çıkardığı tuzu havadan görüntülemek isteyen gazeteciler, dron kullandı. Bu sırada işletmede yıllardır bekçilik yapan 'Çamur' isimli köpek, drona saldırdı. Yavrusu 'Gofret'in yanından ayrılmayan ve sürekli havaya sıçrayan 'Çamur' için dron indirildi. İşletme ortaklarından Selahattin İlter, 'Çamur'un çevrede kuş uçurtmadığını ve işletmeyi çok iyi koruduğunu belirterek, "'Çamur' sanıyorum başta yavrusu olmak üzere buraya zarar vereceğini düşünerek drona saldırdı. 'Çamur'un yavrusu 'Gofret'in de zaman zaman annesi ile bir olup drona havlaması renkli görüntüler oluşturdu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Turgay İPEK
2021-03-23 09:53:21

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