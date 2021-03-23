Köpeklerden kaçarken, çıktığı ağaçta kalan kediyi itfaiyeciler kurtardı

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Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da, sokak köpeklerinden ürkerek, çıktığı ağaçtan gün boyu inemeyen kedi, itfaiye ekiplerince merdivenle yanına çıkılıp, alındı.

Merkez Söğütlü Mahallesi´nde, sokak köpeklerinin kovalaması nedeniyle ürken kedi, ağaca çıktı. Kedinin gün boyunca ağaçtan inemediğini fark edenler, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla mahalleye gelen itfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle ulaştıkları kediyi ağaçtan alıp, indirdi. Kedi, daha sonra güvenli yere bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2021-03-23 17:47:19



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