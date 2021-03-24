Iğdır’da cadde ve sokak temizliği

Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün il genelinde başlattığı temizlik çalışmaları devam ediyor.

Iğdır’da Cadde ve sokaklar başta olmak üzere, kaldırım, cadde ve yol kenarlarında bulunan çöpler toplanıyor. Kent genelinde çöplerin çevre kirliliği oluşturmaması için ekipler çalışıyor.

Iğdır Belediyesinde yapılan yazılı açıklamada, “Bir yandan günlük temizlik faaliyetlerini aksatmadan devam eden ekiplerimiz, diğer yandan da belirlenen program dahilinde mahalle aralarında detaylı temizlik çalışması yapıyor” denildi.



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