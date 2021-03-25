Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Iğdır'ın da içinde bulunduğu bölge için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Iğdır için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Bölge Müdürlüğünden verilen bilgide, bugün sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında oluşması muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler için vatandaşlar uyarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.