Iğdır Vakfı'ndan Azerbaycanlı 2 bin 783 şehit için hatıra ormanı

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR Vakfı'nca Ermenistan ile 44 gün süren savaşın 2 bin 783 Azerbaycanlı şehidi için kentte 'Iğdır Vakfı Karabağ Şehitleri Ormanı' adıyla hatıra ormanı oluşturuldu.

Tuzluca ilçesi yolundaki kent ormanı karşısında yeni oluşturan ve 'Iğdır Vakfı Karabağ Şehitleri Ormanı' adı verilen ormanlık alanda düzenlenen program, saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşlarının okunmasıyla başladı. Fidan dikim törenine Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Eren, Azerbaycan Devlet Diaspora Çalışma Komitesi Müsteşarı Dashgin Recabli, Adalet Bakanlığı Daire Başkanı ve Iğdır Vakfı Başkanı Özgür İnan Zor ve çok sayıda kişi katıldı.

'HER ZAMAN İKİ DEVLETİN, ORTADA DA BİR MİLLETİN OLDUĞUNA İNANDIK'

Törende konuşan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Bu topraklarda bizler yaklaşık 19'uncu yüzyıldan itibaren mücadele veriyoruz. Azerbaycan topraklarındaki bu mücadele aslında 1'inci Dünya Savaşı itibarıyla başlamıştır. O dönemde de Türk milleti yine elinden gelen imkanla Azerbaycan'daki kardeşlerinin yanındaydı. Bu yolda yürürken her zaman iki devletin ortada da bir milletin olduğuna inandık. Bugün arkadaşlarımız Iğdır Vakfı'nın çok kıymetli yöneticileri burada o anlayışa çok güzel hizmet eden bir eser ortaya çıkarmıştır. O eser de toprağa fidan dikmektir. Nasıl şehitlerimiz kanlarıyla sulayarak toprağı mübarek ediyorsa bu topraklara diktiğimiz ağaçlarla umut ediyorum ki Türk milletinin asırlar boyunca bu topraklarda yaşayacağının nişanesi olur. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Aynı zamanda bu topraklardaki varlığımızın ebediyen sürmesi için kardeşliğimizin, ortak davamızın devamını Allah'tan diliyorum" dedi.

'VATAN SEVGİSİ; TOPRAĞI, MİLLETİ, DOĞAYI SEVMEKTİR'

Vakıflarının başlattığı '2 bin 783 şehit, 2 bin 783 fidan' dikimine halkın büyük ilgi gösterdiğini belirten Adalet Bakanlığı Daire Başkanı ve Iğdır Vakfı Başkanı Özgür İnan Zor ise "Burası rüzgara dayalı toprak erozyonun yoğun olduğu bir bölge. Ormanlaştırmaya karar verdik. Bu kararın temelinde vatan sevgisi yatıyor. Vatan sevgisi demek; toprağı, milleti, doğayı sevmektir. Vatan uğruna can vermeyi göze alabilmektir. Bunun da en canlı örneğini 2020 yılında Karabağ'da can veren şehitlerimizde gördük. Ruhları şad olsun. Türk İslam beldelerinde vatan müdafaasında şehit olan şanlı ordularımızın mekanları cennet olsun. Bu orman sahasını teşkil ederken Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından açıklanan ilk resmi rakamlara göre 2 bin 783 şehidimizin olduğu bilgisini aldık. İnşallah dikeceğimiz 2 bin 783 fidan yeşerir, büyür ve şehitlerimiz için sonsuza dek yaşar. Allah 'iki devlet bir millet' şiarıyla birlikte hareket etmeyi nasip eder. Kardeşliğimiz sonsuza dek devam etsin" diye konuştu.

Azerbaycan Devlet Diaspora Çalışma Komitesi Müsteşarı Dashgin Recabli de konuşmasında 'iki devlet bir millet' vurgusu yaparak, dünya var oldukça kardeşliğin devam edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol ve Iğdırlılar, ellerine kazma ve kürek alarak, 2 bin 783 çam fidanını toprakla buluşturdu.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2021-03-25 17:44:33



