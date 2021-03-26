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Iğdır'da başlarından vurulan çiftin ölümü ile ilgili 1 tutuklama

DHA

Iğdır'da başlarından vurulan çiftin ölümü ile ilgili 1 tutuklama


Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'a bağlı Evci köyünde, kiraladıkları araçta başlarından silahla vurulmuş olarak ölü bulunan acil tıp teknisyeni Kadir Elkatmış (50) ile eşi Hanım Elkatmış'ın (48), yaşamını yitirdiği olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Jandarma tarafından gözaltına alınan ve dün gece yarısı mahkemeye çıkarılan Zeki K. (40), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 18 Mart Perşembe günü, merkeze bağlı Evci köyünde meydana geldi. Iğdır Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis'te acil tıp teknisyeni olarak görev yapan 5 çocuk babası Kadir Elkatmış, kiraladığı araçla eşi Hanım Elkatmış ile yola çıktı. Elkatmış çiftinin eve dönmemesi üzerine endişelenen çocukları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda, 19 Mart sabahı Elkatmış çiftinin kiraladığı araç, köy kırsalında bulundu. Hanım ve Kadir Elkatmış çifti de araçta başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çiftin cansız bedenleri, otopsileri yapılmak üzere ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan Elkatmış çiftinin cenazeleri, 21 Mart günü, Evci köyü mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olayı çözmek için çok yönlü soruşturma başlatan jandarma, Hanım ve Kadir Elkatmış'ın gittiği yerlerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Jandarma, bugüne kadar 30 kişinin ifadesine başvurdu. Ekipler, Evci köyünde oturan Zeki K.´yi gözaltına aldı. Zeki K. ifadesinde, Kadir Elkatmış'ın hem akrabası hem de iyi bir dostu olduğunu söyledi. Sağlık sorunları nedeniyle Kadir Elkatmış ile görüştüğünü belirten Zeki K., "Cinayetle ilgim yok. Hastanede çalıştığı için kendisi ile sağlık sorunlarımla ilgili konuştum ve bana da yardımcı olacağını söyledi. Kendisi hem akrabam hem de iyi bir dostum olur´´ diye konuştu.
'KAÇMA VE SAKLANMA İHTİMALİ VAR'
Zeki K., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildi. Burada, Sulh Ceza Mahkemesi, 'Kasten öldürme' suçuna ilişkin olarak tutuklamayı gerektiren somut delillerin bulunduğu, delillerin mevcudiyeti nazara alınarak şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile ön görülen cezasının alt ve üst sınırları ile şüphelinin kaçma ve saklanma ihtimalinin bulunduğu, ayrıca atılı suçun CMK 100/3 maddesinde belirtilen katalog suçlarda olduğu, bu nedenle şüpheli hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanması halinde yeterli sonuç alınamayacağı anlaşıldığından, şüpheli Zeki K.´nin tutuklanmasına karar verildi. Gece yarısı adliyeden çıkarılan Zeki K., cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ
2021-03-26 11:45:05

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