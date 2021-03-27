Iğdır kent merkezi yeşillendiriliyor

Iğdır Belediyesi ekipleri şehrin farklı noktalarına fidan dikim ve yeşillendirme çalışması yaptı.
Iğdır Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından fidan dikim ve yeşillendirme çalışmaları refüj, kavşak, park ve bahçeler başta olmak üzere kentin farklı noktalarında başladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, ilimiz genelindeki park ve bahçelerde fidan dikim ve yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.