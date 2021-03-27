Iğdır kent merkezi yeşillendiriliyor

Iğdır Belediyesi ekipleri şehrin farklı noktalarına fidan dikim ve yeşillendirme çalışması yaptı.

Iğdır Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından fidan dikim ve yeşillendirme çalışmaları refüj, kavşak, park ve bahçeler başta olmak üzere kentin farklı noktalarında başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, ilimiz genelindeki park ve bahçelerde fidan dikim ve yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.