Çiçek açan kayısı ağaçları donma tehlikesi altında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiçek açan kayısı ağaçları donma tehlikesi altında

İHA

Çiçek açan kayısı ağaçları donma tehlikesi altında

Iğdır’da sabah saatlerinde karla karışık yağmur, çiçek açan meyve ağaçlarını don tehlikesi ile karşı karşıya getirdi.
Iğdır'da karla karışık yağmur çiçek açan meyve ağaçlarını vurdu. Kış aylarında bile kar yağmayan kentte baharın müjdesi olarak bilinen Nevruz bayramından sonra yağan kar, Iğdırlıları şaşırttı. Kar yağışının yağmasını bereket olarak değerlendiren vatandaşlar, tek korkularının çiçek açan meyve ağaçlarının donma tehlikesi ile karşı karşıya kalması. Iğdır'da kış aylarında bile kar yağmadığını belirten vatandaşlar, bu durum karşısında şaşkın ve endişeli olduklarını belirti. Bu havanın don olması durumunda erken çiçek açan kayısıyı ağaçlarını kurutacağı belirtildi.
Bu havanın gece dona dönüşmesinden endişelenen çiftçi Mehmet Araslı, “Mart ayının son haftası bu kar yağışını beklemiyorduk. Gece soğuk hava eksi 6 ila 7 derecenin altına düşerse çiçek açmış kayısı ağaçları yanar ve yazık olur. Bütün çiftçi zarar eder” dedi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Iğdır'da karla karışık yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da ise kar şeklinde olması ön görülüyor” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır kent merkezi yeşillendiriliyor
YEREL HABERLER Iğdır kent merkezi yeşillendiriliyor
CHP'li Özel ve Tanrıkulu Iğdır'da
YEREL HABERLER CHP'li Özel ve Tanrıkulu Iğdır'da
Meteorolojiden Iğdır için 'zirai don' uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Iğdır için 'zirai don' uyarısı
Iğdır'da başlarından vurulan çiftin ölümü ile ilgili 1 tutuklama
YEREL HABERLER Iğdır'da başlarından vurulan çiftin ölümü ile ilgili ...
Karabağ Şehitleri Hatıra Ormanı açılış töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Karabağ Şehitleri Hatıra Ormanı açılış töreni ...
Melekler, Latife ninenin Atatürk portresi isteğini yerine getirdi
YEREL HABERLER Melekler, Latife ninenin Atatürk portresi isteğini ...
Iğdır Vakfı'ndan Azerbaycanlı 2 bin 783 şehit için hatıra ormanı
YEREL HABERLER Iğdır Vakfı'ndan Azerbaycanlı 2 bin 783 şehit için ...
Iğdır için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Iğdır için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Kent geneline yeni dolmuş durakları konuldu
YEREL HABERLER Kent geneline yeni dolmuş durakları konuldu