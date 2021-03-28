Güneşli hava sonrası sıcaklıklarının hissedilir derecede azaldığı Iğdır'da yüksek kesimlerde Mart ayında kar yağışı etkili oldu.
Iğdır'da sabah saatlerinde yağan yağmur yüksek kesimlerde kar yağışına döndü. Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yer alan birçok köyde kar yağışı etkili oldu. Iğdır merkeze bağlı Karagüney köyünde etkisini sürdüren kar yağışının kalınlığı yaklaşık 15 santimetreyi buldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.