Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde satışı yapan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde satışı yapan 5 şahıs gözaltına alındı. Iğdır ve Kars’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan ve gözaltına alınan 5 şüpheli şahıstan 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyon kapsamında 65 gram metamfetamin, 3 gram esrar ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

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