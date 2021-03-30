Iğdır'da zincirleme trafik kazası

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IğdırDoğubayazıt yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, IğdırDoğubayazıt yolu Iğdır çıkışında seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Direksiyonu kıran otomobil sürücüsü karşıdan gelen araç ile çarpıştı. Kazaya bir kamyonet iki otomobil dahil olunca zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçlarda yaralanan kişiler Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

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