Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde yaya geçitlerinde, "Yayalara Öncelik İçin Farkındalık" etkinliği gerçekleştirildi.

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Tuzluca’da yaya geçitlerinde, yayalara öncelik için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı trafikte önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışmaların ardından bu kez de 'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' uygulaması başlattı. Yurt genelinde başlatılan etkinlikle kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, Geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımıyla çalışmayı duyurdu. Dün gece saatlerinde Tuzluca Belediyesi ekipleri de yaya geçitlerinin sarı renkli şeritlerinden bazılarını kırmızı renge boyadı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Tuzluca Kaymakamı Hasan Meşeli, İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Akbaba, Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ozan Malkoç, öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Vali Yardımcısı Hasan Meşeli, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Tuzluca’da da 'yaya önceliğimiz kırmızı çizgimizdir' diyerek bir etkinlik düzenledik. Bilindiği gibi yaya önceliğini çok önemsiyoruz. Ülkemizde de ölümlü, yaralamalı trafik kazaları sayısının oranları İçişleri Bakanlığımızın koordinesindeki faaliyetlerle beraber bir hayli düştü. Bugün de güzel bir etkinlik oldu" açıklamasında bulundu.

Programa katılan polis ve jandarma ekipleri ise sürücülere bilgilendirici broşürler ve kırmızı düdük dağıttı.

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