

Özkan AYDIN / IĞDIR, (DHA)GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Iğdır'da partisinin il kongresine katılıp, esnaf ve Ticaret Odasını ziyaret ettikten sonra partililerle çalınan davul-zurna eşliğinde halay çekti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, saat 10.30 sıralarında uçakla Iğdır'a gelerek, ilk olarak esnafı ziyaret etti. Öğlen yemeğinde basın mensupları ile sohbet eden Davutoğlu, ardından Iğdır Kültür Merkezi'nde yapılan partisinin ilk kongresine katıldı. Kongrede partililere hitap eden Davutoğlu, yeniden başkanlığa seçilen Zakir Arı'yı tebrik etti. Salondan dışarı çıkan Davutoğlu ve beraberindekiler çalınan davul zurna eşliğinde sosyal mesafe kurallarını unutup, el ele halay çekti.

Davutoğlu, daha sonra Iğdır Ticaret Odası Başkanı Kamil Arslan ve yönetimini ziyaret etti. Bu görüşme basına kapalı olarak yapıldı. Görüşmenin ardından karayolu ile Erzurum'a hareket eden Ahmet Davutoğlu, buradan da uçakla Ankara'ya gidecek. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2021-04-01 18:31:19



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