Iğdır'da kayısı ağaçları, çiçek açtı



Suat DENIZ/IĞDIR, (DHA)'DOĞU'nun Çukurova'sı' olarak bilinen Iğdır Ovası'nda, kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla renk cümbüşü yaşanıyor. Mikroklima iklimi ve coğrafi konumu ile yılda yaklaşık 50 bin ton kayısı üretiminin yapıldığı kentte çiçeklenen ağaçlar, doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

'Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır Ovası'nda, kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla görsel güzellik oluştu. Türkiye'de kayısı üretiminin önemli merkezleri arasında yer alan Iğdır'da, baharda çiçek açan kayısı ağaçları, renk cümbüşü ortaya çıkardı. Mikroklima iklimi ve coğrafi konumu ile yılda yaklaşık 50 bin ton kayısı üretiminin yapıldığı kentte çiçeklenen ağaçlar, doğaseverlerin ilgi odağı olurken, bölge turizmine de katkı sağlıyor. Kentte yaşayan Erhan Hacıkasımoğlu, "Bu yıl kayısı ağaçlarının bereketi daha fazla olacak, bol verimli yıl olacak. Üretimle birlikte ihracat da iyi olacak. İnşallah 3 ay sonra ağaçlardaki kayısıları toplamaya başlayacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2021-04-02 09:45:22



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