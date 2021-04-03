Yorgun düşen Şahin tedavi altına alındı

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Iğdır'da bir vatandaş tarafından bulunan yorgun Şahin tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesi Koçkıran Köyünde duyarlı bir vatandaş yorgun halde Şahin yırtıcısı buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınan yorgun Şahin, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Yorgun Şahin'in besleme ve bakımı yapılarak tekrar doğal ortamına salındığı öğrenildi.

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