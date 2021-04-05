Iğdır’da bir vatandaş tarafından bulunan Şahin yırtıcısı tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez Kadıkışlak Köyünde İsmail Tan tarlada yorgun halde Şahin yırtıcısı buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınan yorgun Şahin, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Yorgun Şahin’in besleme ve bakımı yapılarak tekrar doğal ortamına salındığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.