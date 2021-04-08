Iğdır ile Ağrı arasında bulunan sınırlar için toplantı yapıldı

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı salonunda iki il arasındaki sınırların belirlenmesi için toplantı düzenlendi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Iğdır ile Ağrı sınırında bulunan tescil harici alanın sınırlarının kesinleştirilerek, hangi köyün ne kadar alanı kullanma hakkı olduğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda katılımcılara bahse konu mera alanı ile ilgili bilgiler verilerek görüşleri dinlendi.

Toplantı sonunda alınan kararla, katılım sağlayan muhtarlarca ilgili alana gidilerek yerinde inceleme yapılmasına ve ayrıca Ağrı ili Kucak Köyü ile aralarındaki sınır probleminin giderilmesi için Ağrı Kadastro Müdürlüğünün Tutak ve Kucak Köylerdeki yenileme çalışmalarının bitirdikten sonra sınırların belirlenmesi için tekrar toplanılmasına karar verilmiştir” denildi.

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