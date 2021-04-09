İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır Valiliği, ikna çalışmaları sonucu 1'i kadın 3 teröristin Mardin ili sınırından teslim olmalarının sağlandığını duyurdu.

Iğdır valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ailesi ve kendisiyle ikna çalışmaları yürütülen bir kadın, iki erkek olmak üzere toplam 3 BTÖ mensubunun Mardin ili sınırından teslim olmaları sağlanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.