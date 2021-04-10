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Iğdır'da kuvvetli fırtına sonrası dolu korkuttu

İHA

Iğdır'da kuvvetli fırtına sonrası dolu korkuttu

Iğdır'da fırtınadan sonra yağan dolu kayısı yetiştiricilerini endişelendirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün doğu illeri için yaptığı sağanak yağışı devam ederken dün Iğdır'da aniden bastıran fırtına sonrasında dolu yağdı. Dolu sonrası başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. İl genelinde fırtına yaşanırken dolu tüm kenti etkisi altına aldı. Yağan dolu sonrası araç sahipleri araçları zarar görmesin diye üstünü örterken, kayısı üreticileri çiçek açmış kayısı ağaçlarının zarar görmesinden korkuyor.

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