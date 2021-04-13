Ramazan ayı öncesi gıda denetimi yapıldı

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Iğdır’da Ramazan ayı öncesi gıda üretim, dağıtım ve satış işletmelerinde denetim yapıldı.

Iğdır Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Ramazan ayının gelmesi ile birlikte İl genelindeki gıda üretim, dağıtım ve satış işletmelerinde denetim yaptı. Gıda denetimi yapan ekipler üretim noktaları, hijyen kuralları, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve gramaj kontrolü konularında denetim yaptı.

Vatandaşların sağlığı için kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceği açıklandı.

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