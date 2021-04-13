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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da süt toplama terazileri kontrol edildi

İHA

Iğdır’da süt toplama terazileri kontrol edildi

Iğdır Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşların haklarının korunması, sağlıklı ve güvenli bir alışveriş sağlanması amacıyla süt toplama esnafının terazileri kontrol edildi.
Iğdır Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce İl genelindeki süt toplayan esnafa ölçü ve tartı aletlerinin damga süreleri ve ölçüm doğrulukları yönünden denetimleri yapıldı.
Esnafın kullandığı her türlü ölçü ve tartı aletinin kontrolünün yapıldığını hatırlatan İl Müdürü Gürel, “İl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Ölçü ve Ayar Memurları tarafından 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununda belirtilen hükümlere göre tartı aletlerinin muayene ve kontrolleri yapıldı. Kontroller sonucunda uygun şartları taşımayan ölçü aletleri hizmetten men ediliyor ve cezai işlem yapılıyor. Biz tüm esnafımıza güveniyoruz, art niyetli esnafımız yok; ancak bazı durumlarda tartılar bozulabiliyor. Bunu tespit etmek amacıyla bu tür bir uygulama yapıyoruz. Bu kapsamda şeffaf bir uygulamayla ilimizdeki süt üreticilerinin daha güvenli alışveriş yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuya hassasiyet gösteren tüm esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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