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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da fırıncıların yoğun pide mesaisi

İHA

Iğdır’da fırıncıların yoğun pide mesaisi

Iğdır’da kent merkezinde bulunan fırınlarda Ramazan ayı dolayısıyla yoğun pide mesaisi başladı.
11 ayın sultanı Ramazanı Şerif’in gelmesiyle birlikte fırınlarda yoğun bir pide mesai de başlamış oldu. Iğdır’da iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte iftarını sıcak pideyle açmak isteyen vatandaşlar fırınlara akın etti. Korona virüs salgını nedeniyle yoğunluğun yaşanmaması adına sosyal mesafeye dikkat eden Iğdırlılar, zaman zaman fırın önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Sıcak pidelerini alan vatandaşlar iftar yapmak üzere evine giderken fırıncılar ise henüz pide alamayan vatandaşların taleplerine yetişmek için fazla mesai yaptı.
‘Vatandaşların siparişlerine yetişmekte güçlük yaşıyoruz’
Kentte ekmek fırını işleten Abdurrahman Çelik, her Ramazan ayında bu yoğunluğu yaşadıkları için artık alıştıklarını ve bu mesailerin kendileri için rutin bir hal aldığını söyledi. Öğlen saatlerinden itibaren mesaiye başladıklarını ve akşam iftar saatine kadar çalıştıklarını belirten Çelik, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
“Yoğunluğun oluşmaması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Pide almak için gelen vatandaşlar da yoğunluğun oluşmaması için hassasiyet gösteriyorlar. Şükür şu ana kadar olumsuz bir durum da yaşamadık. İşlerimiz pandemi nedeniyle geçen seneye oranla biraz daha sakin olsa da özellikle akşamüzeri saat 17.00 ile 19.00 arası işlerimiz oldukça yoğunlaşıyor. Bu saat dilimleri arasında vatandaşların siparişlerine yetişmekte güçlük çekiyoruz bazen. Valiliğimizin aldığı karar doğrultusunda akşam saat 17.30’dan sonra pide üretimini durduruyoruz. Bu saatten sonra da sadece satışa başlıyoruz.”
‘İftar sofrası pide olmadan düşünülemez’
İftar sofralarında pidenin olmazsa olmazlardan olduğunu ve sırf pide alabilmek için uzun süre kuyrukta beklediğini kaydeden Batuhan Eksen, “Yorucu bir iş gücünden sonra herkes evine sıcak pideyi alıp gitmek istiyor. Biz de her ne kadar kuyrukta uzun süre beklesek de pidemizi alabildik. Ramazan ayında iftar sofrası pide olmadan düşünülemez. Sırada aldığımız sıcak pideleri eve götürüp ailemizle birlikte iftarımızı açmak kaldı” dedi.

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