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Iğdır´da filyasyon ekibi dönüş yolunda kaza yaptı: 3 yaralı

DHA

Iğdır´da filyasyon ekibi dönüş yolunda kaza yaptı: 3 yaralı


Özkan AYDIN / IĞDIR, (DHA)IĞDIR´da görev yapan filyasyon ekibi kaza geçirdi. Kazada yaralanan doktor, hemşire ve ambulans şoförü hastaneye kaldırıldı.
Kaza bugün saat 22.30 sıralarında Karakoyunlu ilçesine bağlı Mürşitali köyünde meydana geldi. Doktor Yeşim Çelik ve hemşire Gülşah Uca ile ambulans şoförü Mehti Bayat'tan oluşan filyasyon ekibi bir hastaya ilacını verdikten sonra dönüşe geçti. Sürücü Methi Bayat´ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ambulans, köy çıkışındaki tahliye kanalına düştü. Kaza yerinden geçenlerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı iki sağlıkçı ile ambulans şoförünü hastaneye kaldırıldı.
Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan filyasyon ekibinin doktoru Yeşim Çelik, hemşire Gülşah Uca ve ambulans şoförü Mehti Bayat´ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2021-04-20 00:06:44

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