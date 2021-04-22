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Pitbullu bıçaklayıp, sahibini dövdüler

DHA

Pitbullu bıçaklayıp, sahibini dövdüler


Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da bir grup genç, Ferdi Gülten'i dövüp, yanındaki pitbull cinsi köpeğini de bıçaklayarak kaçtı. Polis merkezine götürülüp ifadesi alınan Ferdi Gülten´e pitbull cinsi köpek beslediği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu´na göre 10 bin 434 lira ceza kesildi.
Olay, dün akşam saatlerinde 14 Kasım Mahallesi´nde meydana geldi. Kavga ihbarı üzerine verilen adrese giden polis ekipleri, yerde yatan Ferdi Gülten ve pitbull cinsi köpekle karşılaştı. Gülten, "Köpeğimi gezmeye çıkarmıştım. Tanımadığım kişilerce saldırıya uğradım. Beni dövüp, köpeğimi de bıçaklayarak kaçtılar" dedi.
Polis ekipleri, belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü´ne haber verdi. Gelen ekiplerce hayvan barınağına götürülen yaralı köpek, ameliyat edildi. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
PİTBULL BESLEDİĞİ İÇİN PARA CEZASI KESİLDİ
Polis merkezine götürülerek ifadesi alınan Ferdi Gülten'e, ülkeye girişi, üretilmesi, sahiplenilmesi, satışı, reklamının yapılması, takas edilmesi, bulundurulması ve sergilenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek beslediği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu´na göre 10 bin 434 lira para cezası kesildi, köpeğe de el kondu.
Polis, köpeği bıçaklayıp, Ferdi Gülten´i döven kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2021-04-22 09:27:58

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