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Pitbull cinsi köpeği bıçaklayan şahıslar, sahibini de dövdü

İHA

Pitbull cinsi köpeği bıçaklayan şahıslar, sahibini de dövdü

Iğdır'da Pitbull cinsi köpeği ile kent merkezinde gezen vatandaşı döven kimliği belirsiz kişi veya kişiler köpeği de bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da Pitbull cinsi köpeği ile kent merkezinde gezen Ferdi Gülten isimli şahıs kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı. Pitbull cinsi köpeğini 14 Kasım Mahallesinde gezdirmeye çıkaran ve saldırıya uğrayan Gültekin’i döven şahıslar köpeği de vahşice bıçakladı. Kavga haberi üzerine olay yerine giden ekipler, Ferdi Gülten ve Pitbull cinsi köpeği yerde kanlar içinde buldu. Ferdi Gültekin, kendisine saldıran şahısları tanımadığını ve ansızın saldırdıklarını belirtti. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, köpeği hayvan barınağına götürerek bıçaklanan köpeği tedavi altına aldı. İlk müdahalesi yapılan Pitbull cinsi köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Pitbull cinsi köpek beslediği gerekçesiyle 10 bin 434 lira ceza kesildi”
Ekipler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürdükleri Ferdi Gülten'e bulundurulması ve sahiplenilmesi yasak olan Pitbull cinsi köpek beslediği için 10 bin 434 lira para cezası kesti. Polis Pitbull cinsi köpeğe el koyarken, Ferdi Gülten'e saldıran ve köpeği bıçaklayan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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