23 Nisan doğumlu çocuklara öğretmenlerinden pastalı sürpriz



Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da, kısıtlama nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinde kalan ve bugün doğum günü olan çocuklara, öğretmenleri tarafından pasta götürüldü. Karşılarında öğretmenlerini pastayla gören öğrenciler, sevinç yaşadı.

Kentte doğum günleri 23 Nisan'a denk gelen ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 28 çocuğa, Vali Engin Sarıibrahim'in isteği üzerine sürpriz kutlama yapıldı. Öğretmenleri, doğum günü olan öğrencilerini evlerinde pastayla ziyaret etti. Zabıta memurları da öğretmenlere eşlik etti. Aileleri ile evlerinde oturan çocuklar ise sürpriz kutlama ile mutlu oldu. Öğretmenler, öğrencilerine pastaları kapıdan teslim edip, Vali Sarıibrahim'in tebrik mesajını iletti. Öğrenciler ise Vali Sarıibrahim ve öğretmenlerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2021-04-23 16:47:48



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