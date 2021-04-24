Yücel Artantaş’ın 23 Nisan mesajı

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu (TADDEF ) Onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.?

Artantaş mesajında’ “Vatanımızın her bir köşesinin düşman tarafından işgal edildiği, istiklalimizin ayaklar altına?alındığı karanlık tablodan aziz milletimizin şanlı bir silkinişle?ayağa kalkışının, demokrasinin kalbi ve milli iradenin temsil makamı?olan TBMM`nin açılışının 101. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Yokluklar?içerisinde kurulan İlk Meclis, önce milletimizi tek bir çatı altında?toplamış, sonra da eşine az rastlanır bir bağımsızlık mücadelesi?vermiştir. Bu destansı mücadele sonucunda genç Türkiye Cumhuriyeti`nin?temelleri atılmıştır. TBMM millet iradesinin yansımasıdır. Türkiye?Cumhuriyeti'ni kuran iradenin millet iradesi olduğunun göstergesidir.?Türkiye Cumhuriyeti`nin kurucusu ve ilk Meclis Başkanı Gazi Mustafa?Kemal Atatürk, milli iradenin hayat bulduğu bu günü Ulusal Egemenlik?ve Çocuk Bayramı olarak ilan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve?Çocuk Bayramı, Türk milleti için çok büyük anlam ifade etmektedir. Bu?bayram, dünya çocuklarının katılımıyla kutlanan, barış ve kardeşlik?gibi yüce değerlerin büyük bir özveri, coşku ve samimiyetle paylaşılmasına, dünyaya yayılmasına, farklı kültürlerin bir araya gelerek buluşmasına ve kaynaşmasına vesile olan ilk ve tek çocuk bayramıdır. İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını minnet ve şükranla bir kez daha hatırlıyoruz. Ülkemizde toplumsal barış ve huzurun demokrasiyi içimize sindirmek, millet iradesini?egemen irade olarak kabul etmekle mümkün olacağına inanıyoruz. Bu?vesile ile Milli Mücadeleyi gerçekleştiren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, 23?Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı bu sene Koronavirüsten dolayı evde kutluyoruz. Gelecek yıl her türlü salgın hastalıktan uzak daha canlı sokaklarda meydanlarda kutlamak dileği ile nice bayramlara” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.