Meyve bahçelerinde zararlılara karşı tuzaklı mücadele

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri meyve bahçelerinde zararlılara karşı tuzaklı mücadeleye başladı.

Meyve ağaçlarında gereksiz ilaçlamanın önüne geçmek ve kesin sonuca en iyi şekliyle ulaşabilmek için, İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından kentte bulunan meyve bahçelerine monitör tuzakları asıldı. İzleme tuzakları sayesinde elmada zarar yapan cydia pomonella (el iç kurdu), şeftalide zarar yapan anarsia linestella (şeftali güvesi), bağ alanlarında zarar yapan lobesia botrana (salkım güvesi) ve birçok meyvede zarar yapan ceratatis capitata (Akdeniz Meyve Sineği) karşı kurulacak.

Konu ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Bu sayede zararlılar izlenebilecek ve tuzaklardaki zararlı miktarı ve durumlarına göre üreticilerimizin ilaçlama yapıp yapmayacağına, ilaçlama yapılacaksa zamanında ilaçlama önerisinde bulunulmasına katkı sağlanacaktır” denildi.

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