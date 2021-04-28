Iğdır’da sağanak yağış

Iğdır’da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.
Akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur Iğdır kent merkezini etkisi altına aldı. Saat 21.00 sularında etkili olan yağmur nedeniyle su birikintileri oluştu. Evlerinde bulunan vatandaşlar kısıtlamalar nedeniyle yağmura yakalanmazken seyahat halindeki araç sürücüleri ise sis farlarını yakarak düşük hızda seyretti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.