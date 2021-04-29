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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da vaka sayılarının düşmesi vatandaşları sevindirdi

İHA

Iğdır’da vaka sayılarının düşmesi vatandaşları sevindirdi

Çok yüksek riskli iller grubunda yer alan Iğdır’da vaka sayılarında yaşanan düşüş, Iğdırlı vatandaşları sevindirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından her 100 bin kişide görülen vaka sayısında artış ve azalış yaşanan illere ait oranları paylaştı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre düşüşün yaşandığı iller arasında Iğdır’ın da yer alması Iğdırlıları sevindirdi. Iğdırlı vatandaşlar kentteki vaka oranlarının tam kapanma dönemiyle birlikte daha da azalacağına inanıyor.

"Bu durum şaşırtıcı değil aksine beklenen bir durumdu"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medyadan vaka oranlarında azalışın yaşandığı iller arasında Iğdır’ın bulunmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Ali Mehdi Salmanlı, “Bu durum şaşırtıcı değil aksine beklenen bir durumdu. O yüzden biz gayet mutluyuz. İnşallah bir an evvel korona virüs illetinden kurtuluruz. Halkımız da kurallara riayet etmeye devam eder inşallah. Kurallara uyarsak en kısa zamanda bu virüs tamamen ortadan kalkacağına inanıyoruz.” dedi.

"Virüsün yayılma oranının daha da azalacağını düşünüyorum"
Tam kapanma döneminde virüse karşı yürütülen mücadelenin daha da büyüyeceğine vurgu yapan Iğdırlı Baha Taşkın şu ifadeleri kullandı:
“Ülke genelinde tam kapanmanın başlaması ile beraber virüsün yayılma oranının daha da azalacağını düşünüyorum. Bu noktada halkımızın vereceği tepkiler de çok önemli. Çünkü maske, mesafe ve hijyen konularına ne kadar riayet edersek durumun o kadar iyi olacağını düşünüyorum.”

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