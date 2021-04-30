Iğdır’da tam kapanma sessiz başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da tam kapanma sessiz başladı

İHA

Iğdır’da tam kapanma sessiz başladı

Tüm Türkiye’de uygulamaya konulan tam zamanlı kapanma döneminin ilk gününde Iğdır’ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00’da başlatılan ve 17 Mayıs Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sürecek olan tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Iğdır’da cadde ve meydanlar boş kaldı. Iğdır kent merkezinde kısıtlamaların başladığı ilk günde sokaklarda sessizlik hakim olurken polis ekipleri tarafından ise kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde vatandaşların genel itibariyle kurallara riayet ettiği gözlendi. Ayrıca kentte bulunan cami minarelerinden anons yapılarak vatandaşların korona virüs kurallarına uymaları istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suya düşen Eymen öldü; köylüler, kanal çevresindeki çitlerin çalındığını öne sürdü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Suya düşen Eymen öldü; köylüler, kanal çevresindeki ...
Su kanalına düşen minik Eymen boğuldu
YEREL HABERLER Su kanalına düşen minik Eymen boğuldu
Suya düşen Eymen öldü; köylüler, kanal çevresindeki çitlerin çaldığını öne sürdü
YEREL HABERLER Suya düşen Eymen öldü; köylüler, kanal çevresindeki ...
Ünsal’dan Kumtepe’ye teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Ünsal’dan Kumtepe’ye teşekkür belgesi
Bomba imha uzmanına, 'Patlatmayın o bizim' diye seslendi
YEREL HABERLER Bomba imha uzmanına, 'Patlatmayın o bizim' diye ...
Gökçe Delice kuşu tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Gökçe Delice kuşu tedavi altına alındı
Iğdır’da vaka sayılarının düşmesi vatandaşları sevindirdi
YEREL HABERLER Iğdır’da vaka sayılarının düşmesi vatandaşları ...
Iğdır’da sağanak yağış
YEREL HABERLER Iğdır’da sağanak yağış
Meyve bahçelerinde zararlılara karşı tuzaklı mücadele
YEREL HABERLER Meyve bahçelerinde zararlılara karşı tuzaklı mücadele
Kuraklığın baş gösterdiği Iğdır'da araziler sulanıyor
YEREL HABERLER Kuraklığın baş gösterdiği Iğdır'da araziler sulanıyor