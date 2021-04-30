Suya düşen Eymen öldü; köylüler, kanal çevresindeki çitlerin çalındığını öne sürdü (3)

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Yazı İşleri Müdürlerine

Haberimizde, ailenin soyadı kaynağından Yaman olarak düzeltildi. Efe isminin ise Eymen´in ikinci ismi olduğu belirtildi.

-----------------------EYMEN'İN SON ÇEKİLEN FOTOĞRAFI

Iğdır'da evlerinin yakındaki sulama kanalına düşen NaciyeAdem Yaman çiftinin çocukları Eymen Efe Yaman'ın dün, babası tarafından çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Eymen Efe Yaman´ın kanala düştüğünde de üzerinde fotoğraftaki elbiselerin bulunduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2021-04-30 17:29:34



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