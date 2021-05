Leylekler bu köyü mesken edindi

Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Kırçiçeği köyünü leylekler mesken tuttu.

Kuşların göç yolu üzerinde bulunan Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Kırçiçeği köyünün sembolü haline gelen leylekler köy halkı tarafından baharın müjdeleyicisi olarak nitelendiriliyor. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta olan Ağrı Dağı eteğindeki köyde leylekler her sene elektrik direklerinin üzerine yuva yapıyor.

Iğdır kent merkezinde yaşayan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Samet Can Salduz, ülke genelinde uygulanmaya başlanan tam kapanma dönemi nedeniyle köyde bulunan evlerine geldiklerini ve burada bu leylekleri görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Kısıtlamanın olmadığı dönemlerde de köye ara sıra leylekleri izlemek için geldiğini belirten Salduz, “Ben Iğdır merkezde yaşıyorum. Leylekleri görmek için köye geliyorum. Iğdır, kuşların göç yolu üzerinde bulunuyor. Bu köyde de her evin önünde bir leylek yuvası bulunuyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.