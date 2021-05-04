Iğdır'da sağanak yağış etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır’da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

İftar saatlerinde etkili olan sağanak yağış kent merkezini etkisi altına aldı. Saat 19.30 sularında etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken kısıtlamadan muaf olan bazı vatandaşlar yağan yağmurdan korunmak için şemsiye kullandı. Yağmura araçlarında yakalanan araç sürücüleri ise araçlarının sis farlarını yakarak düşük hızda seyretti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.