Iğdır’da vatandaşlar tarafından bulunan ve tedavi altına alınan Kerkenez yırtıcısı tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez yol kenarında Erdal Tuncay ve Saliha Akkuş tarafından yol kenarında Kerkenez yırtıcısı bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınan Kerkenez, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan Kerkenez yırtıcısı, besleme ve bakımı yapıldıktan sonra doğal ortamına salınacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.