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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da Azerbaycanlı ailelere yardım eli

İHA

Iğdır’da Azerbaycanlı ailelere yardım eli

Iğdırlı hayırseverler ve Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneğinin katkılarıyla toplanan gıda paketleri Iğdır’da yaşayan Azerbaycanlı ailelere dağıtıldı.
Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, 45 gıda paketini ihtiyaç sahibi Azerbaycanlı ailelere ulaştırarak sevindirdi.
Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, “Bu pandemi döneminde ve sokağa çıkma yasağının yaşandığı günlerde Iğdır’da çeşitli işlerde yaşayan ve işsiz kalan Azerbaycanlı kardeşlerimize temin ettiğimiz gıda paketlerini dağıttık. Derneğimize katkı sağlayan Iğdırlı Hayırseverlere teşekkür ederim” dedi.
Yardım paketini alan vatandaşlar ise teşekkür ederek “katkı sağlayan herkesin Allah hayrını kabul etsin” dediler.

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