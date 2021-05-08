Ağrı Dağı ile küçük Ağrı Dağı bölgesinde bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Türkiyeİran sınırı Ağrı Dağı ile küçük Ağrı Dağı arasında bulunan arazide, bir erkek ceset bulundu. İhbar üzerine Jandarma ekipleri hemen olay yerine ulaştı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinden alınan erkek ceset, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane morguna kaldırılan cesedin kimlik tespiti için otopsi yapılacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.