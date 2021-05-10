Tuzluca'da Anneler Günü'nde şehit aileleri ziyaret edildi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Anneler Günü nedeniyle şehit aileleri ziyaret edildi.
Tuzluca İlçe Kaymakamı Salih Çiğdem, Anneler Günü vesilesiyle ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti. Çiğdem, "Böyle özel bir günde Şehit annelerimizin evlatlarının yerini dolduramasak ta yanlarında olup vefa borcumuzu ödemek, azda olsa moral olmak istedik. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Gününü kutlarım" açıklamasında bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.